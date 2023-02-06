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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقيادة طليقي | علا غانم : بلطجية دخلوا عليّا البيت بالشوم وضربوني ..خاص

علا غانم
علا غانم

كشفت الفنانة الكبيرة علا غانم تفاصيل الاعتداء عليها خلال الأيام الماضية، وهو ما دفعها لنشر استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وقالت علا غانم فى تصريحات خاصة لـ صد البلد : تعرضت يوم الجمعة الماضية لهجوم عنيف من قبل بلطجية فى منزلي بقيادة زوجي السابق، وكان معه رجال ونساء ومعهم شوم، وقد شاهدت الشوم والضرب والسحل. 

وتابعت علا غانم : تقدمت ببلاغات الى الجهات المختصة، وأنتظر عدالة السماء، وفي الحقيقة أن نقابة المهن التمثيلية بأكملها تساندني ممثلة فى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وهو على تواصل دائم معي للاطمئنان عليّ.

علا غانم 
علا غانم 

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وتعود الفنانة علا غانم الى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل توحة ، بعد غياب ما يقرب من الخمس سنوات.

علا غانم 

تفاصيل مسلسل توحة :

ويشارك علا غانم في بطولة المسلسل حتى الآن عدد من النجوم أبرزهم أحمد بدير، انتصار، عابد عناني، دنيا المصري، مي القاضي وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل، بحسب المخرج محمد النقلي.

وتدور قصة العمل حول مفهوم قوة الإرادة التي تدفعك نحو تحقيق ما قررت بلوغه وتصر على تنفيذه سواء في مجال دراستك في حياتك العاطفية أو في مجال عملك، فتقابل «توحة» صعوبات في الحياة مادية ومعنوية، من القريب والغريب لكن عليها تذليل تلك العقبات وتخطيها، فمن يدري ما سيكتب لها بالنهاية.

وسافرت علا غانم، إلى أمريكا خلال السنوات الماضية، حيث افتتحت مشروعا تجاريًا هناك.

علا غانم اشرف زكي نقابة المهن التمثيلية محمد النقلى المخرج محمد النقلي مسلسل توحة

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