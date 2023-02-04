اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

ردت السيدة ليلي الشبح عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ، على ما تردد عن اقتحامها غرفة العناية المركزة والتصوير معه .

وقالت السيدة ليلى الشبح ، ان ما تردد ليس صحيحاً ، وانها على معرفة شخصية بالفنان والمؤسيقار منذ سنوات طويلة ، و تولت توكيل محامي له بعد أزمته مع طليقته .

وأضافت ليلي الشبح : انها كانت ترافق الفنان حلمي بكر فى أزمته الأخيرة ، ولكت شعرت ان طليقته لا تريد تواجدها ، وهو يرغب فى أن تتواجد ابنته بجانبه ، لذ فقد انسحبت .

وكشفت ليلي الشبح : ان حلمي بكر انفعل على الراقصة هندية ، ولكنه لم يطردها ، واكتفى برفض التصوير معها بسبب انها قامت بمهاجمته فى البرامج التليفزيونية .

تفاصيل الحالة الصحية لـ حلمي بكر :

كشفت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين عن عودة الفنان حلمي بكر إلى العناية المركزة مرة أخري بناءاً على قرار الاطباء بعد تعرضه إلى مضاعفات .

وقالت الفنانة نادية مصطفي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الأطباء قرروا عودة الفنان حلمي بكر الى العناية المركزة مرة أخري ، ومنع الزيارة عنه ، بعدما كان قد تم نقله إلى غرفة عادية .

وتابعت نادية مصطفي حديثها قائلة : بعد أن تم نقل الفنان حلمي بكر إلى غرفة عادية بدأ فى استقبال الزوار ، وقد أرهق نفسه فى الحديث والانفعالات أثناء الحديث ، مما أدي الى تورم قدمه مرة أخري ، حيث يعاني من ضعف فى عضة القلب ، ولكن الحالة مستقرة بشكل عام ، وقد تحدث خلال الدقائق الماضية مع الطبيب المعالج ، وأكدلي ان تورم القدم بدأ فى التحسن .

حالة حلمي بكر الصحية

وكان قد كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان حلمي بكر بعد تأخر موعد خروجه من المستشفى.

وقال المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة، إن الملحن حلمي بكر كان من المفترض أن يغادر المستشفى منذ يومين ولكنه مصاب بـ"الكحة" ويعاني من بعض المشكلات الصحية البسيطة، ففضل الأطباء أن يظل يومين تحت عنايتهم للاطمئنان عليه.

وأكد الدكتور محمد عبد الله، أن الملحن حلمي بكر سيغادر المستشفى خلال يومين، ما لم يطرأ أي جديد على حالته ولكن الوضع مطمئن، وفق رأي الأطباء المكلفين بعلاجه.