علا غانم تستغيث بالمركز القومي للمرأة: أتعرض للعنف والبلطجة

استغاثت الفنانة علا غانم بالمركز القومي لحقوق المرأة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وقالت علا غانم : استغاثة للمركز القومي لحقوق المرأه للدكتورة مايا أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض لمؤامرة

وبلطجه وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني.

أنهى المخرج محمد النقلي بروفات الترابيزة الخاصة بمسلسله الجديد «توحة» والذي من المقرر ان يبدأ تصويره مطلع شهر فبراير المقبل.

ضمت البروفة الاخيرة كلا من الفنانين: علا غانم، حجاج عبد العظيم، انتصار، احمد صيام، عابد عناني، وريم احمد، بالإضافة الى مؤلف المسلسل احمد صبحي.

وصرح النقلي انه وضع اللمسات الاخيرة على بعض شخصيات المسلسل والمكتوبة بحرفية عالية بقلم السيناريست احمد صبحي وتم تطوير الشخصيات بحضوره مع الممثلين وقيامه بتوضيح خلفيات كل شخصية داخل السياق الدرامي للعمل، ثم قام الحضور بأخذ صورة جماعية استعدادا للتصوير رافعين علامة النصر