نقل حلمي بكر للرعاية المركزة من جديد بعد تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

كشف محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن تطور جديد في حالة الموسيقار حلمي بكر الصحية.

وقال عبدالله في بيان رسمي، أن حلمي بكر تم نقله في ساعة متاخرة من الليل إلي الرعاية المركزة بعد انخفاض نسبة الاكسجين في الدم.

وتابع عبدالله، أنه لازالت قدميه تعاني من بعض التورمات وتعامل الأطباء معها، وهو الآن في تحسن ملحوظ.

وكان الموسيقار حلمي بكر تعرض لوعكة صحية مؤخرا دخل على اثرها المستشفي، وكان قد غادر الرعاية منذ ثلاثة أيام قبل تدهور حالته مرة أخرى.

ويتابع مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية حالة حلمي بكر مع الأطباء حتي يطمئن على حالته الصحية.