طرح برومو حكاية ملك وكتابة.. ومتابعون: مختلفة عن ما سبق

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ فى كل أسبوع حكاية ” البرومو الرسمي لحكاية “ ملك وكتابة ” للمخرجة روجينا بسالي ، تمهيداً لعرضها ، اليوم ، على مجموعة قنوات cbc .

وخطي البرومو على اشادات العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، متوقعين ان تكون حكاية ملك وكتابة مختلفة عن ما سبقها من حكايات ، خاصة وانها تضم عدد كبير من الفنانين، وتعنمد على أماكن تصوير مختلفة وتناقش قضية تهم الاسرة المصرية .

حكاية ملك وكتابة من بطولة ناهد السباعي ، محمد مهران ، أسامة أسعد ، محمد لطفي شاهين ، والفنانة القديرة سلوي محمد علي بالإضافة الى عدد من الوجوه الشابة .

وتدور أحداث حكاية ملك وكتابة في إطار اجتماعي حول طبيبة نفسية.

حكاية ملك وكتابة من إخراج روجينا بسالي ويتولي مهمة مدير التصوير إبراهيم بسام ، ومونتير وسام الليثي ، وقد سبق وان تعاونا الثلاثي في فيلم حكاية سناء ، والذي حصد العديد من الجوائز العالمية ، فيما تتولي يارا سميح مهمة اختيار الملابس بالعمل .

مسلسل في كل أسبوع حكاية إنتاج مها سليم ويتم على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ، ويعتمد العمل على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات، وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها وذلك في إطار اجتماعى أسرى.