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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح برومو حكاية ملك وكتابة.. ومتابعون: مختلفة عن ما سبق

ناهد السباعي
ناهد السباعي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ فى كل أسبوع حكاية ” البرومو الرسمي لحكاية “ ملك وكتابة ” للمخرجة روجينا بسالي ، تمهيداً لعرضها ، اليوم ، على مجموعة قنوات cbc .

وخطي البرومو على اشادات العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، متوقعين ان تكون حكاية ملك وكتابة مختلفة عن ما سبقها من حكايات ، خاصة وانها تضم عدد كبير من الفنانين، وتعنمد على أماكن تصوير مختلفة  وتناقش قضية تهم الاسرة المصرية . 

حكاية ملك وكتابة من بطولة ناهد السباعي ، محمد مهران ، أسامة أسعد ، محمد لطفي شاهين ، والفنانة القديرة سلوي محمد علي  بالإضافة الى عدد من الوجوه الشابة .

وتدور أحداث حكاية ملك وكتابة  في إطار اجتماعي حول طبيبة نفسية.

حكاية ملك وكتابة من إخراج روجينا بسالي ويتولي مهمة مدير التصوير  إبراهيم بسام ، ومونتير وسام الليثي ، وقد سبق وان تعاونا الثلاثي في فيلم حكاية سناء  ، والذي حصد العديد من الجوائز العالمية ، فيما تتولي يارا سميح مهمة اختيار الملابس بالعمل .

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مسلسل في كل أسبوع حكاية إنتاج مها سليم ويتم على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ، ويعتمد العمل على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات، وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها وذلك في إطار اجتماعى أسرى.

ملك وكتابة سلوى محمد علي محمد مهران ناهد السباعي روجينا بسالى في كل أسبوع حكاية

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