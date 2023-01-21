عيد ميلاد بلبلة السينما.. كمال رمزي: نبيلة عبيد أستاذة تقديم المشاعر المركبة

تحتفل اليوم الفنانة القديرة نبيلة عبيد بعيد ميلادها اليوم ، حيث تعد واحدة من أهم النجمات فى تاريخ السينما المصرية ، حيث غردت من خلال أدائها بأجمل الاعمال السينمائية التى تظل محفورة فى أذهان المتابعين.

وقال الناقد الكبير كمال رمزي : نبيلة عبيد من أهم الفنانات المصريات التى تتميز بان مسيرتها الفنية لم تخفت منذ ان ظهرت وحتي الآن ، وهذا بفضل موهبتها الحقيقة ، وجديتها الحقيقة فى العمل ، فقد كانت تقدم إداء شديد الإقناع من فليم لأخر .

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وتابع كمال رمزي حديثه قائلاً : من مميزات نبيلة عبيد انها استطاعت ان تقدم صلابة المرأة المصرية خاصة فى الأعمال ذات الأصول الأدبية،وتحديداً فى الأعمال التى حملت توقيع إحسان عبد القدوس .

ويضيف الناقد الكبير كمال رمزي : نبيلة عبيد “ أستاذة ” فى تقديم المشاعر المركبة على الشاشة ، فقد أجادت تقديم مشاعر متضاربة ومختلفة فى ذات المشهد ، ولهذا السبب أصبحت من العناوين الكبيرة فى السينما المصرية .

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ويستكمل كمال رمزي : جواز مرور نبيلة عبيد الى شباك التذاكر وهو جودة العمل أداء الفني المميز ، فهي فنانة مرضية لكل الفئات من الجمهور، خاصة وانها تنوعت فى أدوارها .

أفضل 5 اعمال لـ نبيلة عبيد :

وعن أهم أعمال نبيلة عبيد ، يقول كمال رمزي : أفضل لها معظم الأعمال ذات الاصول الأدبية لاحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ ، بالإضافة الى كل من أفلام الراقصة والطبال ، ولازال التحقيق مستمراً ، درب الرهبة ، التخشيبة ، كشف المستور .