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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد ياسمين صبري.. فصلت من الجامعة وداعية سبب دخولها الفن

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تحتفل اليوم الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها ، حيث  تعد واحدة من اجمل الوجوه علي الشاشة سواء في السينما او التليفزيون.

ولدت ياسمين صبري بالإسكندرية، والدها طبيب ووالدتها مهندسة ديكور وجدها قبطان بحري، تخرجت في كلية الإعلام قسم صحافة وعلاقات عامة، كانت تحلم بالعمل كمذيعة، وعملت كمراسلة فى أحدي القنوات التليفزيونية.

الفنانة ياسمين صبري

عملت ياسمين صبري  كموديل في الإعلانات إلى أن التقت بمساعدة مخرج رشحتها للعمل في برنامج خطوات الشيطان مع معز ، ثم شاركت فى بطولة مسلسل جبل الحلال.

 تزوجت الفنانة ياسمين صبري مرتين ، الاولي من شخص يدعي دودي ، ثم من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة .

الفنانة ياسمين صبري

سر فصلها من الجامعة :

لم تكن الفترة الاخيرة فى حياة الفنانة ياسمين صبري سهلة ، فقد خرج والدها وكشف العديد من الاسرار حول حياتها الخاصة .

وكشف أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، المستوى التعليمي لابنته أثناء دراستها في الجامعة، بالإضافة إلى حبها الشديد إلى الرياضة.

الفنانة ياسمين صبري

وقال أشرف صبري خلال لقائه مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”، : ياسمين مكنتش بتحب المذاكرة خالص.. كانت في جامعة بيروت والعميدة موجودة حتى الآن ممكن نتواصل معها .. كنت بتغيب كتير لأنها كانت بتحب الرياضة وتروح تلعب رياضة.

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العميدة كلمتني قالتلي ياسمين مش بتحضر وهيحصل فصل روحت علشان الحق أصلح الموقف خصوصًا إنها كانت بتتفصل مرتين في السنة.

الفنانة ياسمين صبري

وكشف أشرف صبري، عن نصائحه لابنته ياسمين عند دخولها قصة حب خلال دراستها الجامعية، قائلًا: كانت في بداية الكلية ليها قصة حب كده مكنتش مرتاح لها خالص، و كنت مبسوط إنها بتحكيلي..  وكانت كتير تعيط وتقولي طب أنا هعمل إيه أقولها قوليلوا كذا ولو رد عليكي بالطريقة كذا يبقى فعلا بيحبك.

وأضاف والد ياسمين صبري: كنت لازم أسمع وأجي على نفسي كأب كنت خايف إنها تروح منى.. وأنا طبيب وعندي شغلي وحياتي مشحونة فكنت ببقى قلقان جدا  أن الفترة دي تتخطف في حتة أنا مش مرتاحلها.

الفنانة ياسمين صبري

 

 

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