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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لابس شنطة حريمي.. خبير تجميل يستفز الجمهور في صور مع ياسمين صبري

صدى البلد

أثار خبير التجميل شريف طانيوس، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعد ظهوره الأخير برفقة الفنانة ياسمين صبري مرتديًا حقيبة يد للنساء.

 وتداول عدد من رواد السوشيال مجموعة من صور خبير التجميل شريف طانيوس، فعادة يظهر في أغلب الصور والمناسبات مرتديا ملابس غريبة ويستكمل إطلالته بحقيبة يد ، كما يضع بعض مستحضرات التجميل على بشرته من أحمر شفاه ورسم العيون وهو الأمر الذى استفز بعض الجمهور التابع له. 

وشاركت الفنانة ياسمين صبري مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة جديدة لها من طائرتها ، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة بصحبة خبير التجميل شريف طانيوس.
 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صوره شريف طانيوس ..

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ياسمين صبري خبير تجميل شريف طانوس شريف

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