زيجات فى حياة علا غانم .. آخرها انتهت بدعوى خلع وضرب وسحل

أثارت الفنانة علا غانم قلق جمهورها بعدما صرحت لموقع صدي البلد عن تفاصيل الاعتداء عليها ، خلال الأيام الماضية ، من قبل زوجها - كما جاء على لسانها - ، داخل منزلها .

خلال الأيام الماضية كانت الازمة بين الفنانة علا غانم وزوجها قد ظهرت على السطح ،بعدنا قررت محكمة الأسرة بقصر النيل، تعليق دعوى الخلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما لحين الفصل في طلب الرد.

كان المحامي عاصم قنديل، أقام دعوى خلع موكلته الفنانة علا غانم، بمحكمة الأسرة بقصر النيل ضد زوجها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما.

علا غانم

زيجات فى حياة علا غانم :

الفنانة علا غانم تزوجت 3 مرات فقط ، الزيجة الأولى من وليد الدفراوى، وكانت في السابعة عشر من عمرها، حيث أنجبت منه ابنتيها كاميليا وفريدة وانفصلا بعد 5 سنوات من زواجهما.

الزيجة الثانية كانت من أحمد المسلمي والتي لم تستمر أكثر من 7 أشهر فقط، وانتهت بسبب اعتدائه الجسدي عليها كما صرحت من قبل.

أما زيجة الفنانة علا غانم، الثالثة والأخيرة فكانت من رجل الأعمال ، والذيعاشت في أمريكا، وقد تقدمت بطلب للطلاق قبل أن يتصالحا ويعودا لحياتهما الزوجية لاحقا، ثم عادت لقضية مرة أخري من جديد .

علا غانم

تفاصيل الاعتداء على علا غانم :

وكشفت الفنانة الكبيرة علا غانم تفاصيل الاعتداء عليها خلال الأيام الماضية، وهو ما دفعها لنشر استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت علا غانم فى تصريحات خاصة لـ صد البلد : تعرضت يوم الجمعة الماضية لهجوم عنيف من قبل بلطجية فى منزلي بقيادة زوجي السابق، وكان معه رجال ونساء ومعهم شوم، وقد شاهدت الشوم والضرب والسحل.

علا غانم

وتابعت علا غانم : تقدمت ببلاغات الى الجهات المختصة، وأنتظر عدالة السماء، وفي الحقيقة أن نقابة المهن التمثيلية بأكملها تساندني ممثلة فى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وهو على تواصل دائم معي للاطمئنان عليّ.

