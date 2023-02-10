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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يكشف أخطاء كولر في مواجهة ريال مدريد.. وينتقد هذا اللاعب

صدى البلد

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي الأسبق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر ارتكب بعض الأخطاء التكتيكية في مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي خسرها الأهلي بنتيجة 1-4.


وقال أبو مسلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن كولر مدرب منظم وهادئ وطور كثيراً أداء الأهلي مؤكداً أنه استقبل أول هزيمة بعد 22 مباراة على يد أحد أفضل الأندية في العالم.


وأشار إلى أن كولر أخطأ بعدم إِشراك 3 لاعبين ارتكاز في مواجهة ريال مدريد موضحاً أن طاهر محمد طاهر كان الأجدر بقيادة الجبهة اليسرى مع علي معلول بدلاً من أحمد عبد القادر بسبب الأداء الفردي لعبد القادر.


وانتقد أبو مسلم أداء اللاعب محمد مجدي أفشة نجم الأهلي في لقاء ريال مدريد موضحاً أنه كان بعيداً عن مستواه تماماً.

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