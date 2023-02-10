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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منافسة رولز رويس.. تويوتا تكشف عن نسخة SUV من سينشري | صور

تويوتا تكشف عن نسخة
تويوتا تكشف عن نسخة SUV من سينشري 

تعتبر السيارة تويوتا سينشري السيدان الرائدة في أسطول العلامة التجارية اليابانية، وتبدأ أسعارها بـ 151,412 دولار، وبناء على طلبات المستهلكين، تستعد تويوتا لطرح نسخة كروس أوفر SUV جديدة من السيارة.

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تويوتا تكشف عن نسخة SUV من سينشري 

ومن المتوقع أن تكشف تويوتا عن سيارة SUV الهجينة من سينشري قبل نهاية هذا العام، و وحسب تقرير صادر عن صحيفة نيكاي آسيا "Nikkei Asia" من الممكن كشف النقاب عن النموذج في أغسطس القادم.

 

ستعتمد سنشري SUVعلى محرك سيارة تويوتا هايلاندر التي تباع في أمريكا الشمالية وتتميز بمجموعة نقل حركة هجينة، حيث ستحصل على محرك Hybrid Max الجديد من تويوتا، ويتم استخدامه في السيارات الهجينة التي تقترن بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج ما لا يقل عن 340 حصانًا.

تويوتا تكشف عن نسخة SUV من سينشري 

ويمضي التقرير ليقول إن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة سيتم بناؤها في مصنع تاهارا الياباني التابع للشركة، والذي يصنع سيارات لكزس. 

 

وسيتم وضع السيارة الجديدة فوق لاند كروزر ومن المتوقع أن يكون يتراوح سعره بين 10 ملايين ين و 15 مليون ين أي ما يعادل 113,085 دولارًا، ويقال إن النموذج سيستهدف "الأثرياء في الخارج" بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين.

تويوتا تكشف عن نسخة SUV من سينشري 

يقول التقرير إن لكزس ستقدم على الأرجح سيارة الميني فان LM في اليابان، تم تقديم النموذج في الصين منذ أربع سنوات ويقال إنه يتمتع بشعبية كبيرة هناك لدرجة أن LMsالمستخدمة تبيع أكثر من بعض السيارات الجديدة.

 

 

SUV سينشري تويوتا كروس اوفر السيدان هايلاندر

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