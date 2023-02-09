سعر كيا سبورتاج الجديدة في الإمارات | صور

كشفت العلامة التجارية الكورية كيا عن الجيل الجديد المحدث من سيارتها الرياضية الشهيرة سبورتاج موديل 2023، ويتميز الجيل الجديد بمجموعة من أقوى وسائل الأمن والسلامة، وأنظمة الترفيه والملاحة، وذلك من أجل تقديم تجربة قيادة استثنائية.

كيا سبورتاج موديل 2023

مواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 11.1 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 181 كم/س.

كيا سبورتاج موديل 2023

كما تتوفر تتوفر كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

تبلغ قياسات السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 نحو 4.660 للطول، و 1.865 للعرض، و1.665 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.755 متر، وبلغت سعة الصندوق الخلفي 538 لتر.

كيا سبورتاج موديل 2023

جاءت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بعدد من المزايا مثل قفل الباب التلقائي كاشف التصادم، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الوسائد الهوائية Airbags، ومساعد الفرامل BA، و منبه النقطة العمياء، وفرامل قرصية، وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيا EBD.

كيا سبورتاج موديل 2023

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في الإمارات:

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 96,000 درهم

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 110,000 درهم

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 120,000 درهم

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 130,000 درهم