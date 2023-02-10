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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيم كاردشيان تفاجئ متابعيها بإطلالة مكشوفة

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

شاركت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الامريكي، جمهورها ومحبيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت النجمة الأمريكية، بإطلالة جريئة، خطفت بها الأنظار، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.


جدير بالذكر ان كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 


تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وانجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً. 

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IMG_٢٠٢٣٠٢٠٩_٠٠١٠٣٥
كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع اطلاله جريئه صورة جديدة تفاجئ متابعيها كانييه ويست

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