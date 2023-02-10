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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس| استمرار الأجواء الباردة وأمطار بالسواحل والوجه البحري

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على باقى الأنحاء.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يظل باردا على البلاد خلال الأيام القادمة، دون وجود تحسن بشكل ملحوظ ولكن يكون نسبيًا، حيث يظل معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب الصعيد.

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حالة الطقس

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس الأيام القادمة، يشهد استمرار الأجواء الباردة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، يكون شديد البرودة على جنوب البلاد، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، بينما تظل فرص تكون الثلوج على جبل موسى وسانت كاترين موجودة خلال الأيام القادمة.

 

ويظل نشاط الشبورة في الصباح الباكر، المؤثر الدائم في حالة الطقس، خلال هذه الفترة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وعن فرص سقوط الأمطار، يشهد الطقس الأيام القادمة، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 17 للعظمى والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية تسجل 16 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد تسجل 20 للعظمى والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد تسجل 22 للعظمى والصغرى 10 درجات

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس

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