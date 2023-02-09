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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الجوية السعودية تحذر المواطنين من طقس الغد

الأرصاد الجوية السعودية
الأرصاد الجوية السعودية تحذر من طقس الغد

نشرت صفحة مركز الأرصاد الوطني السعودي، منذ قليل، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تنبيهات هامة وعاجلة بشأن طقس يوم غد الجمعة، وحذرت من ضباب وأتربة وموجة باردة وصقيع ورياح شديدة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس في محافظة جازان في منطقة الحرث والدائر الريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، ضباب وتدني في مستوى الرؤية.

وفي المنطقة الشمالية بعويقلية ، حزم الجلاميد، طريف ، عرعر ومحافظة الجوف في منطقة أبوعجرم  يتوقع أن يكون هناك موجة باردة مصاحبة بصقيع.

ويتوقع ارتفاع الأمواج ونشاط في الرياح السطحية في المحافظة الشرقية بمنطقة الجبيل والخبر، الدمام ، الظهران ، القطيف ، بقبق ، رأس التنورة ومتوقع أن يكون هناك أتربة مثارة ورياح نشطة وتدني في مستوى الرؤية بالعويقلية ورفحاء وطريف وعرعر واأحساء والبطحاء والعديد وذعبلتون وسلوي بالحدود الشمالية.

وفي محافظة الجوف بمنطقة القريات وطبرجل ، دومة الجندل ، سكاكا وجود رياح نشطة يصاحبها أتربة وصقيع وتدني في مسوى الرؤية.

أما في مدينة الرياض في مناطق الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر يتوقع وجود أتربة مثارة ورياح نشطة في المناطق المذكورة.

وفي مكة المكرمة بمنطقة الخرمة والموية وتربة ورنية ومدينة القصيم بمنطقة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهاية ورياض الخبراء وضرية وغقلة والصقور وعنيزة وعيون جراء وفي مدينة الحائل تحديداً في الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمتسجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق يتوقع وجود أتربة مثارة مصحوبة برياح نشيطة وتدني في مستوى الرؤية. 

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