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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز للدعم النفسي والاجتماعي داخل الجامعات

رشا أبو شقرة أمين
رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب

أعلنت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة  للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، موجه للدكتور  محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي  وذلك بشأن " إنشاء مراكز للدعم النفسي والاجتماعي داخل الجامعات" .

 

و أوضحت “ أبو شقرة ” أن الجامعات المصرية تعتبر بيئة متكاملة من الخدمات التي تقدم للطالب الجامعي ، فهي لا تقدم رسالة تعليمية فقط وإنما أكثر من ذلك بكثير ، ونظراً للتطورات المتسارعة التي تلاحق المجتمع المصري  وتؤثر في بنيته الثقافية والاجتماعية وتؤثر علي سلوكه ومن ثم علي سلوك الطالب الجامعي.

 

و أشارت عضو النواب إلى أن  الذي يتعرض لعدد كبير من المشكلات الاجتماعية والنفسية  التي قد تؤثر علي سلوكه داخل الجامعة وتؤثر علي تحصيله الدراسي ، ومن أجل النهوض بالمجتمع اقترحت النائبة رشا أبو شقرة بإنشاء مراكز للدعم النفسي والاجتماعي داخل الجامعات ، لكي تقوم بتقديم الدعم للطالب في هذه المرحلة الخطيرة من حياته ، ومساعدته في حل القضايا والمشكلات التي تواجهه ، وذلك من خلال التعاقد مع كوادر مدربة ومؤهلة وذوي خبرة في مجال الدعم النفسي والاجتماعي .

رشا أبو شقرة لجنة الشئون الإفريقية مجلس النواب اقتراح برغبة محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الجامعات

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