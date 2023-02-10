سالم الدوسري يطارد إنجازا أسطوريا أمام ريال مدريد

يستهدف سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي تحقيق إنجازا أسطوريا أمام ريال مدريد، في المباراة المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.



ويتقاسم سالم الدوسري لقب الهداف التاريخي للاعبين العرب في بطولة كأس العالم للأندية مع محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق بـ 4 أهداف لكل لاعب.



وفي حال سجل سالم الدوسري أمام هدفا أمام ريال مدريد، سينفرد بلقب الهداف التاريخي للعرب في بطولة كأس العالم للأندية.



كان الهلال تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2، بينما تغلب ريال مدريد على الأهلي بنتيجة 4-1.