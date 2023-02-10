5 موبايلات مميزة يمكن تقديمها لحبيبك في عيد الحب

مع اقتراب عيد الحب، أو ما يعرف بالفالنتاين، يبحث الكثيرين عن الهدية المناسبة من الهواتف الذكية للشريك، للخروج من طابع الهدايا التقليدية التي تتمحور حول الورود الحمراء أو الساعات والبرفانات وغيرها، ومن أجل التميز في هذه اليوم المميز، اخترنا لك مجموعة من الهواتف الذكية التى يمكنك تقديمها كهدية لشريكك في عيد الحب 2023.

هدايا عيد الحب 2023

كما تعلمون إن شهر فبراير من كل عام، هو شهر الحب الذي فيه يفصح أغلب الأشخاص عن مشاعرهم تجاه الآخرين، فإذا كنت تبحث عن هدية مناسبة لشريك في عيد الحب، يبدو أن شرء هاتفا محمولا مثالي في حالة اضطرار الطرف الآخر لتغيير هاتفه الذكي.

لذلك سنستعرض إليك فيما يلي مجموعة من أجهزة الشركات المصنعة الرئيسية في السوق، مثل ستمسونج وششاومي وأوبو، حيث ستتمكن من الاختيار من بين عدد كبير من الهواتف الذكية التي تتناسب مع ميزانيتك.

1. هاتف 5 موبايلات مميزة يمكن تقديمها لحبيبك فى عيد الحب

Galaxy A13 4G:

يتميز هاتف Galaxy A13 4G من سامسونج، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.4 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، ويتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل هاتف Galaxy A13، بواسطة معالج سامسونج Exynos 850، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، ويحزم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 5888 جنيه مصري.

Galaxy A13

2. هاتف شاومي Redmi 10c:

يأتي هاتف شاومي Redmi 10C، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.71 بوصة، ويتميز بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

يعمل هاتف شاومي Redmi 10C، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

يحزم هاتف شاومي Redmi 10C، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر مقابل سعر حوالي 5400 جنيه مصري.

Redmi 10C

3. هاتف أوبو Oppo A55 4G:



ينطلق هاتف أوبو Oppo A55 4G، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.51 بوصة، تدعم معدل تحديث 60 هرتز، ويحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 2 + 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

يعمل هاتف أوبو Oppo A55 4G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

يحتوى هاتف Oppo A55 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر حوالى 6300 جنيه مصري.

Oppo A55 4G

4. هاتف إنفينيكس Infinix Note 11 Pro:

يأتي هاتف Infinix Note 11 Pro بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.95 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، ويتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 + 13 + 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.



يحزم هاتف إنفينيكس Infinix Note 11 Pro بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك من نوع Helio G96، مقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت.

ويتوفر هاتف إنفينيكس Infinix Note 11 Pro للبيع في مصر مقابل سعر حوالى 6800 جنيه مصري.