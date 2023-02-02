بتصميم جديد وبطاريات أكبر.. شاهد مميزات هواتف سامسونج Galaxy S23

قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بالإعلان عن أحدث إصدارات سلسلة S، حيث حصل كلا من Galaxy S23 و Galaxy S23 + على تحسينات في مجموعة ميزات الأجهزة والبرامج الرئيسية مقارنة بنظيرتها للعام الماضي.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكبر ترقية لهذا الجيل هي أن جميع هواتف S23 المباعة في جميع أنحاء العالم ستستخدم حصريا معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، المصنعة خصيصا لسلسلة سامسونج Galaxy S23، والمعروفة رسميا باسم Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.



يتميز هذا المعالج بسرعات أعلى على مدار الساعة مقارنة بشرائح 8 Gen 2 الأخرى الموجودة في الهواتف المنافسة، وتأتي هواتف Galaxy S23 مع العديد من تكوينات التخزين، لكن ذاكرة الوصول العشوائي ثابتة في كلا الإصداراين، فهي تأتي بسعة 8 جيجابايت، كما كانت في العام الماضي والعام الذي سبقه.

ويأتي الإصدار الأساسي في ثلاث تكوينات من الذكرة هي: 8 + 128 جيجابايت، و 8 + 256 جيجابايت، و 8 + 512 جيجابايت، بينما يتوفر إصدار البلس في تكونين فقط هما: 8 + 256 جيجابايت، و 8 + 512 جيجابايت.

وتوفر مجموعة الشرائح الجديدة اتصالا محسنا، يتضمن ذلك دعما لشبكة Wi-Fi 6E الجديدة بسرعة 6 جيجاهرتز بالإضافة إلى تقنية Bluetooth 5.3.

كاميرات متطورة

حصل هاتفي Galaxy S23، على ترقية كبيرة خاصة بإعدادات الكاميرا على غرار طراز Ultra، من بينها أنه يمكن اتطبيق Camera RAW، التصوير بدقة 50 ميجابكسل أعلى من 12 ميجابكسل في سلسلة S22، لنحقيق الاستفادة الكاملة من إعدادات الكاميرا الرئيسية.

وبفضل معالج كوالكوم الجديد، يمكن للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، والتي تأتي متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بزاوية عرض 120 درجة، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل تدعن التقريب حتي 3 مرات.

إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل، التي تتميز بإمكانيات تسجيل الفيديو مع دعم تقنبة Super HDR بمعدل 60 إطارا في الثانية.



شاشة محسنة

زودت سامسونج هواتف Galaxy S23، بشاشة مسطحة عالية الدقة من نوع Dynamic AMOLED 2x، بدقة FHD +، ويمكن تحديث الشاشة بشكل متكيف من 48 هرتز إلى 120 هرتز، مع معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 240 هرتز في وضع الألعاب.

Galaxy S23

يحتوي جهاز Galaxy S23 الأصغر على شاشة بقياس 6.1 بوصة، بينما يحتوي + Galaxy S23 على شاشة أكبر قليلا بقياس 6.6 بوصة، يحتوي كلاهما على فتحات مركزية لكاميرا الصور الشخصية، كما تتميز الشاشات بوجود قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.

وزوت سامسونج شاشات هاتفي Galaxy S23 و Galaxy S23 +، بتقنية Vision Booster، الذي يعدل الألوان والتباين لتتناسب مع ظروف الإضاءة المحيطة، وميزة الراحة المحسنة، والتي تفعل الشيء نفسه في المساء لتقليل إجهاد العين، مع وجود طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.



بطارية أكبر من سابقتها



البطاريات الموجودة في هاتفي S23 و S23 + أكبر 200 مللي أمبير من سابقاتها، وبذلك يصل الإجمالي لكلا منهما إلى 3900 مللي أمبير و 4700 مللي أمبير في الساعة على التوالي.

وتم تصنيف الشحن السلكي لهاتف S23 الأساسي، عند 25 وات يمكنه شحن البطارية بنسبة 50% في غصون 30 دقيقة فقط، وبالنسبة لـ S23 + فهو يأتي مدعوما بتقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بنسبة 65% في غصون 30 دقيقة أيضا.

Galaxy S23+

أسعار هواتف Galaxy S23

يتوفر هاتفي Galaxy S23، في 4 ألوان هي: الأبيض والأخضر واللافندر والأسود التقليدي، وهما متاحين للحجز المسبق عبر الموقع الرسمي لشركة سامسونج بدءا من اليوم مقابل سعر يبدأ من :

- 800 دولار (أي ما يعادل 24 و100 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي من هاتف Galaxy S23 بسعة 8 + 128 جيجابايت.

- بينما يبلغ سعر طراز Galaxy S23+، حوالى 1000 دولار (أي ما يعادل 30 و100 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.