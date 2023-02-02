عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم جديد وبطاريات أكبر.. شاهد مميزات هواتف سامسونج Galaxy S23

Galaxy S23
Galaxy S23

قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بالإعلان عن أحدث إصدارات سلسلة S، حيث حصل كلا من Galaxy S23 و Galaxy S23 + على تحسينات في مجموعة ميزات الأجهزة والبرامج الرئيسية مقارنة بنظيرتها للعام الماضي.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكبر ترقية لهذا الجيل هي أن جميع هواتف S23 المباعة في جميع أنحاء العالم ستستخدم حصريا معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، المصنعة خصيصا لسلسلة سامسونج Galaxy S23، والمعروفة رسميا باسم Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

 

كل ما تريد معرفته عن منتجات سامسونج في Galaxy Unpacked 2023

رسميًا.. سامسونج تعلن عن لاب توب Galaxy Book3 Pro 360

 


يتميز هذا المعالج بسرعات أعلى على مدار الساعة مقارنة بشرائح 8 Gen 2 الأخرى الموجودة في الهواتف المنافسة، وتأتي هواتف Galaxy S23 مع العديد من تكوينات التخزين، لكن ذاكرة الوصول العشوائي ثابتة في كلا الإصداراين، فهي تأتي بسعة 8 جيجابايت، كما كانت في العام الماضي والعام الذي سبقه.

ويأتي الإصدار الأساسي في ثلاث تكوينات من الذكرة هي: 8 + 128 جيجابايت، و 8 + 256 جيجابايت، و 8 + 512 جيجابايت، بينما يتوفر إصدار البلس في تكونين فقط هما: 8 + 256 جيجابايت، و 8 + 512 جيجابايت.

وتوفر مجموعة الشرائح الجديدة اتصالا محسنا، يتضمن ذلك دعما لشبكة Wi-Fi 6E الجديدة بسرعة 6 جيجاهرتز بالإضافة إلى تقنية Bluetooth 5.3.

كاميرات متطورة

حصل هاتفي Galaxy S23، على ترقية كبيرة خاصة بإعدادات الكاميرا على غرار طراز Ultra، من بينها أنه يمكن اتطبيق Camera RAW، التصوير بدقة 50 ميجابكسل أعلى من 12 ميجابكسل في سلسلة S22، لنحقيق الاستفادة الكاملة من إعدادات الكاميرا الرئيسية.

وبفضل معالج كوالكوم الجديد، يمكن للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، والتي تأتي متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بزاوية عرض 120 درجة، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل تدعن التقريب حتي 3 مرات.

إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل، التي تتميز بإمكانيات تسجيل الفيديو مع دعم تقنبة Super HDR بمعدل 60 إطارا في الثانية.


شاشة محسنة

زودت سامسونج هواتف Galaxy S23، بشاشة مسطحة عالية الدقة من نوع Dynamic AMOLED 2x، بدقة FHD +، ويمكن تحديث الشاشة بشكل متكيف من 48 هرتز إلى 120 هرتز، مع معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 240 هرتز في وضع الألعاب.

Galaxy S23

يحتوي جهاز Galaxy S23 الأصغر على شاشة بقياس 6.1 بوصة، بينما يحتوي + Galaxy S23 على شاشة أكبر قليلا بقياس 6.6 بوصة، يحتوي كلاهما على فتحات مركزية لكاميرا الصور الشخصية، كما تتميز الشاشات بوجود قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.

وزوت سامسونج شاشات هاتفي Galaxy S23 و Galaxy S23 +، بتقنية Vision Booster، الذي يعدل الألوان والتباين لتتناسب مع ظروف الإضاءة المحيطة، وميزة الراحة المحسنة، والتي تفعل الشيء نفسه في المساء لتقليل إجهاد العين، مع وجود طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.


بطارية أكبر من سابقتها


البطاريات الموجودة في هاتفي S23 و S23 + أكبر 200 مللي أمبير من سابقاتها، وبذلك يصل الإجمالي لكلا منهما إلى 3900 مللي أمبير و 4700 مللي أمبير في الساعة على التوالي.

وتم تصنيف الشحن السلكي لهاتف S23 الأساسي، عند 25 وات يمكنه شحن البطارية بنسبة 50% في غصون 30 دقيقة فقط، وبالنسبة لـ S23 + فهو يأتي مدعوما بتقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بنسبة 65%  في غصون 30 دقيقة أيضا.

Galaxy S23+

أسعار هواتف Galaxy S23

يتوفر هاتفي Galaxy S23، في 4 ألوان هي: الأبيض والأخضر واللافندر والأسود التقليدي، وهما متاحين للحجز المسبق عبر الموقع الرسمي لشركة سامسونج بدءا من اليوم مقابل سعر يبدأ من :

- 800 دولار (أي ما يعادل 24 و100 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي من هاتف Galaxy S23 بسعة 8 + 128 جيجابايت.

- بينما يبلغ سعر طراز Galaxy S23+، حوالى 1000 دولار (أي ما يعادل 30 و100 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Galaxy S23+
سامسونج سلسلة سامسونج سامسونج Galaxy S23 سلسلة Galaxy S23 هواتف Galaxy أسعار هواتف Galaxy S23 سعر Galaxy S23

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

تردد قناة Aea.. مواعيد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة مجانا

صدمة مدوية.. شوبير يكشف مصير صفقات الزمالك الجديدة

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. شاهد حدث إطلاق هواتف سامسونج Galaxy S23

بكاميرا 50 ميجابكسل.. أوبو تتحدى سامسونج بهاتف فائق القدرات

تحميل ماين كرافت الأصلية 2023 Minecraft للأندرويد

سعر ومواصفات تكنو بوب 7 برو في الإمارات

سعر ومواصفات جوال سامسونج جالكسي ايه 73 في عمان

ثغرة برمجية خطيرة تهدد أنظمة ويندوز.. حدث جهازك فورا

موظف سابق بـ فيسبوك يكشف أمرا خطيرا يحدث لموبايلك سرا

كيفية مشاهدة حدث سامسونج Galaxy Unpacked .. وهذا ما سيُعلن عنه

ترشيحاتنا

المشاط: نسعى لخلق شراكات بناءة تعزز مسيرة الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة

البنك المركزي يحسم سعر الفائدة والتثبيت التوجه الأقرب

الفساد مستمر.. البرلمان الأوروبي يجرد نائبين من الحصانة

مرتديًا زي الشرطة.. معلومات صادمة عن مفجّر مسجد بيشاور في باكستان

قبل الذكرى الأولى للحرب| قادة الاتحاد الأوروبي يزورون أوكرانيا.. ما السر وماذا يخططون؟

5 ظلمات بحياة الإنسان دنيا وآخرة.. ومفتاح الفرج في هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخسيس من غير ما تحس .. رجيم سريع ونتائجه مضمونة لنسف الكرش

عادت للعراق لإقناع أهلها بزواجها.. أب ينهي حياة ابنته البلوجر بسبب العار

خلوا بالكم.. أبخرة السيارات قد تصيبك بمرض خطير

شاهد.. صندوق ينقذ حياة 3 أشخاص بعد انقلاب قاربهم بأستراليا

فيديو

اشتكوا من ظروفهم المادية.. دراما رمضان تعيد هؤلاء الفنانين للشاشة| فيديو جراف

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ