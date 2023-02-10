عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقفوا فورًا .. بيان عاجل من حزب العمال الكردستاني بشأن العمليات العسكرية بتركيا

حزب العمال الكردستاني
حزب العمال الكردستاني

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الجمعة، أنه سيوقف عملياته العسكرية في تركيا مؤقتا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا.

وقال المسؤول العسكري من الحزب، جميل بايق، الذي تعتبرة تركيا جماعة إرهابية، إن الحزب يدعوا جميع قواته التي تقوم بالعمليات العسكرية في تركيا بالتوقف بشكل عاجل في جميع المدن التركية.

وأضاف بايق: "قررنا عدم تنفيذ أي عملية طالما لم تهاجمنا الدولة التركية"، مشيرا إلى أن تعليق العمليات العسكرية سيتوقف على أن يخف ألم أبناء شعبنا وتلتئم جروحهم.

وأوضح أن الزلزال المدمر تسبب في كارثة، وأن هناك آلاف من الشعب التركي تحت الأنقاض، وعلى الجميع حشد كل إمكانياتهم للمساعدة.

ولفت القيادي العسكري في حزب العمال الكردستاني، إلى أن موقف الحكومة التركية سيكون حاسما في قرارنا.

بعد زلزال تركيا | اِعرف المناطق النشطة للهزات الأرضية في مصر

بلينكن: فخور بكل الأمريكيين الذين يساعدون ضحايا زلزال تركيا وسوريا

حزب العمال الكردستاني تركيا الزلزال سوريا العمليات العسكرية الحكومة التركية زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

استمرار الأزمة بين فيريرا وأسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. فيديو

مش قد تيشيرت الزمالك امشي | انفعال محلل رياضي بعد مباراة بلوزداد

موضوعات متعلقة

بلينكن: فخور بكل الأمريكيين الذين يساعدون ضحايا زلزال تركيا وسوريا

زلزال جديد في تركيا.. هزة أرضية شديدة تضرب ولاية كهرمان ماراش

عمره 10 أيام فقط.. إنقاذ أصغر ضحايا الزلزال في تركيا |فيديو

الأردن.. مستشفى ميداني عسكري في تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال

مسيرة إعلامية ترصد إنقاذ مسن بعد 5 أيام من زلزال تركيا المدمر

ترشيحاتنا

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

هذه أسباب تدمير الزمالك | ملك موسى في بث مباشر بعد مباراة بلوزداد

حقيقة بطلان فوز مصطفى كامل برئاسة الموسيقيين | أول رد للشئون القانونية

مناجم ذهب .. التموين تزف بشرى جديدة | فيديو

صفقات الزمالك تتحدث عن نفسها| تعليق صادم من مهيب عبد الهادي بسبب بلوزداد

لافروف بعد جولة أفريقية: الغرب فشل في عزل روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

صورة خيالية.. مدينة عربية تظهر تحفة فنية من الفضاء

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

فيديو

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

الأزمات تضرب الزمالك وفيريرا يبحث عن طوق نجاة.. تفاصيل

مبلغ خيالي.. فاتورة شبكة علا غانم بعد الخناقة مع زوجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ