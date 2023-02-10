توقفوا فورًا .. بيان عاجل من حزب العمال الكردستاني بشأن العمليات العسكرية بتركيا

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الجمعة، أنه سيوقف عملياته العسكرية في تركيا مؤقتا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا.

وقال المسؤول العسكري من الحزب، جميل بايق، الذي تعتبرة تركيا جماعة إرهابية، إن الحزب يدعوا جميع قواته التي تقوم بالعمليات العسكرية في تركيا بالتوقف بشكل عاجل في جميع المدن التركية.

وأضاف بايق: "قررنا عدم تنفيذ أي عملية طالما لم تهاجمنا الدولة التركية"، مشيرا إلى أن تعليق العمليات العسكرية سيتوقف على أن يخف ألم أبناء شعبنا وتلتئم جروحهم.

وأوضح أن الزلزال المدمر تسبب في كارثة، وأن هناك آلاف من الشعب التركي تحت الأنقاض، وعلى الجميع حشد كل إمكانياتهم للمساعدة.

ولفت القيادي العسكري في حزب العمال الكردستاني، إلى أن موقف الحكومة التركية سيكون حاسما في قرارنا.