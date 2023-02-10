أول تعليق من طارق يحيى بعد خسارة الزمالك : "جبنا آخرنا"

اعرب طارق يحيي نجم الزمالك السابق عن استياءه من اداء لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بعد الخسارة امام منافسة شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدف دون رد في افتتاح الجولة الاولي من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا .

وأضاف طارق يحيي عبر برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك : لا أعرف ماذا اقول بعد الخسارة قدمنا كل شئ للفريق من دعم الدماهير والقناة ومجلس الادارة لا افهم ماذا يحدث .

وأكمل : أضعنا كثير من الفرص امام المرمي برعونة رغم اننا وصلنا اكثر من مره ولكن هناك سوء حظ غريب يواجهنا وعدم توفيق لكن يجب ان تكون هناك وقفه مع اللاعبين لانهم قادرون على تقديم أكثر من ذلك .

وأوضح : اخبرت الجميع قبل المباراة ان مثل هذه اللقاءات يجب ان يضغط الفريق مبكرا حتي يقتنص الهدف الاول حتي تظهر المساحات ويبقي اللعب مفتوحا ولكن لم يحدث ذلك .

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا : ما المطلوب مننا كجماهير قدمنا كل الدعم للفريق واللاعبين “ لحد ما جبنا اخرنا ” .