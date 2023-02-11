حبس تاجر ألعاب نارية بحوزته أكثر من مليون قطعة بالقاهرة

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار فيها بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيقات رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط تاجر بالجمالية لحيازته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر – مقيم بمحافظة المنوفية بمزاوله نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه ، وبحوزته (40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 1,120,000مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.