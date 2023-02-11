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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"الوكالة الأمريكية للتنمية" تقدم منحا بحثية من خلال مركز التميز في الطاقة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يقوم مركز التميز في الطاقة في مصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن خلال برنامج البحوث والتبادل المعرفي وهو أحد برامج المركز الذي يتم تنفيذه من قبل جامعة ولاية أريزونا الأمريكية والواقع داخل جامعة عين شمس بكلية الهندسة وبالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان،  بتلقي البحوث التطبيقية المبتكرة ،والتي تلبي احتياجات قطاع الطاقة في مصر، حيث تقدم البحوث المقترحة .


لمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول على الروابط التالية : 
https://www.asu.edu.eg/ar/5822/news/
https://coe.engineering.asu.edu

 


وكان قد استقبلت كلية الهندسة برئاسة الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ،الدكتور.أحمد الصباغ وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع طلاب جامعة الطفل، بتنسيق  الدكتور علي نبيه البحراوي الأستاذ بقسم الري والهيدروليكا ، والدكتور عادل بدوي الشباسي الأستاذ بقسم هندسة الإنتاج، وتحت إشراف د. نهى الرافعي ‏نائب مدير إدارة المنح المشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ،طلاب جامعة الطفل، والتي تقام خلال الفترة من ٢٨يناير وحتي ١١ فبراير ٢٠٢٣ وتضم (٨٠ طفل ) .

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حيث ‏بدأ اليوم في مبنى البرامج بعرض تعريفي عن الكلية ومحاضرة تفاعلية عن المشروعات القومية ومحاضرة عن لوحات الأمن الصناعى، وألوانها، ومعانيها. ثم تم تقسيم الأطفال الي أربع مجموعات كل مجموعة تضم ٢٠ طفل لتقسيمهم وتبادلهم على ورش العمل والمعامل بالكلية والتي تضمنت:

1- ورشة لوبان، مكنات ‏CNC 
إشراف ا. د. عادل محمد منيب و م.حمدى أسامة‏
وتم التعرف على ماكينات التحكم العددي وأنواعها وأهميتها في حياتنا ومعرفة كيف يتم التحكم بها

2- ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺼﺮ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻹدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
إشراف ا. د. شيرين العجرودى و م.نهى
تم عرض ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻟﻸطفال ﻋﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ و أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وطرق فصلها وإﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮها.

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