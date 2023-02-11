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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيزيفوا الحقائق وأنا من أساطير الفيفا.. عصام الحضرى يعلق على رحيله عن المنتخب الأوليمبي

عصام الحضري ، اللاعب
عصام الحضري ، اللاعب ربرتو كارلوس

شارك عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب السوري حاليًّا، صوره برفقه اللاعب ربرتوكارلوس نجم منتخب البرازيل السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

وعلق عصام الحضري علي الصور، كاتبًا: "لقاء اساطير فيفا مع اساطير المغرب بكأس العالم للأندية مهما حاولو يزييفوا  الحقائق اللي هي وضحه بالدلائل ساظل فخورا ان اكون المصري الوحيد الممثل لبلدي مصر في معظم المحافل الدوليه كاحد اساطير فيفا".

 

يذكر أنه نشر عصام الحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوست خارج النص؛ ردًّاعلى منتقديه ومن اتهموه بالهارب.

ونشر الحضري صورة له في الجيم، مخرجًا لسانه، ومعلقًا بكلمات تحمل بين طياتها، اتهامات للبعض، خاصة بعدوصفه بـ"الهارب" من المنتخب الأولمبي، مؤكدًا أن من يهاجمونه؛ هم أصحاب السبوبة، وأنه لم يكشف أمرهم؛ لأن اللهحليم ستار- بحسب زعمه-.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، تعيين عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، لتولي مهمة تدريبحراس مرمى منتخب سوريا الأول خلال الفترة المقبلة، ضمن الجهاز الفني الذي يقوده الأرجنتيني هيكتور كوبر.

كما أعلن الاتحاد السوري، انضمام محمود فايز كمدرب مساعد لـ هيكتور كوبر في الجهاز الفني للمنتخب السوري.

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