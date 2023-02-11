أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 11-2-2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت 11-2-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي و المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.





وأكدت رشا مجدي ، أن أسعار الذهب سجلت اليوم السبت 11-2-2023،ارتفاعًا في الأسعار مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا بلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

الذهب اليوم



ومن خلال التقرير التالي، وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم،السبت 11 فبراير 2023، في أسواق الصاغة.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1977 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1730 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1484 جنيها للجرام.

اسعار الذهب اليوم السبت



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 13840 جنيها.



اسعار مصنعية الذهب في مصر:



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



