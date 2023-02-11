شديد البرودة ليلًا .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 11 فبراير

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 11 فبراير 2023 في القاهرة والمحافظات.



وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض ابرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتفاصيل حول حالة الطقس.



حالة الطقس

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 11 فبراير طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء دافئ على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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