بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

أصيب نحو 14 شخصا في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، تم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، بإصابة 14 شخص بكدمات وسحجات في أماكن متفرقة بنواحي الجسم، ووضعهم تحت الملاحظة، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.



وينشر “صدى البلد”، اسماء المصابين وهم احمد السيد حسن، متولي صبري احمد، محمد كمال أبو العطا، علي حسن محمد ، علي صلاح احمد، محمد صلاح احمد، احمد صلاح كامل، احمد صبري احمد، احمد محمد مصطفى، محمد احمد محمد حسن، حسام محمد عبدالرحمن، حسن علي عبدالودود، خالد اسامة محمد، عبد المعبود طارق.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.