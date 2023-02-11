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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي مونديال الأندية.. الهلال السعودي يتلقى بشرى قبل مواجهة ريال مدريد

الهلال السعودي
الهلال السعودي

تلقى فريق الهلال السعودي بشرى سارة قبل مواجهة ريال مدريد، اليوم، السبت، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن نادي الهلال تلقى دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة ريال مدريد بمشاركة الثلاثي سالم الدوسري والبيروفي أندريه كاريلو والكولومبي جوستافو إلى التدريبات الجماعية أمس الجمعة، بعد غيابهم عن مران الخميس.

وأضافت الصحيفة، أن مران الهلال الأخير قبل مواجهة ريال مدريد بدأ بتدريبات لياقية، ثم شرح الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية على كامل الملعب.

ماذا قال مدرب الهلال عن مواجهة ريال مدريد؟

قال رامون دياز خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد:" لقد ظهرنا بشكل جيد أمام فلامنجو وتحكمنا بالكرة بشكل رائع، والآن أهم شيئ يتوجب علينا فعله ألا نرتكب أي أخطاء أمام ريال مدريد".

تابع:" الهلال نادٍ مهم في السعودي وآسيا، وهذا يتطلب منا الظهور بشكل مميز أمام ريال مدريد لأننا نمثل بلدا بأسره".
وعن إمكانية مشاركة كريم بنزيما لاعب ريال مدريد في المباراة النهائية، أجاب:" كريم بنزيما لاعب رائع، لكن حضرنا أكثر من سيناريو لهذا المباراة سواء لعب أم لا ، سنلعب على إغلاق المساحات ولدينا أيضا خط هجوم جيد، باستطاعته إحراز الأهداف".

 

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