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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأول يوم دراسي| وفاة مُعلمة داخل الفصل بمدرسة في سوهاج.. إليكم التفاصيل

صدى البلد

شهدت مدرسة مشطا الثانوية التجارية بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، منذ قليل، وفاة مُعلمة داخل الفصل، أثناء شرحها للطلاب؛ إثر إصابتها بأزمة قلبية مُفاجئة، ما أصاب الطلاب بحالة الخوف الشديد وعدم التركيز في يومهم الدراسي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات المتابعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، مفادها وفاة مُعلمة داخل الفصل بمدرسة مشطا الثانوية التجارية، بدائرة المركز طما.

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وبالإنتقال والفحص تبين وفاة المدعوة (وجدان. م. ف- تقيم بدائرة مركز أبوتيج- ولها محل إقامة آخر بمساكن قرية العتامنة- وتعمل مُعلمة بمدرسة مشطا الثانوية التجارية)؛ إثر أزمة قلبية مُفاجئة داخل الفصل أثماء شرحها للطلاب.

وعلى الفور تم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ إخطار أهليتها لاستلام الجثة عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أنه جاري تحرير محضر بالواقعة لتُباشر النيابة العامة التحقيقات.

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