في عز المطر.. وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان فروعا جديدة للشهر العقاري

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقهما المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، 3 فروع جديدة للشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية، هي فرع توثيق جرين بلازا بمنطقة جرين بلازا بسموحة، وفرع توثيق رويال بلازا بالمنتزه، وفرع توثيق المنتزه، حيث تفقدوا مبنى الفروع الجديدة والتقوا بالموظفين والمواطنين.

وخلال الافتتاح، ثمن محافظ الإسكندرية دور وزارة العدل وما تقدمه من تطوير فيما يخص المواطنين، كما وجه الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان، وزير العدل، ولمساعديه على ما يبذلونه من جهود كبيرة تعبر عن إيمان وزارة العدل بحرصها على خدمة المواطنين، وهو ما يراه الجميع اليوم من افتتاح المكاتب الجديد بمدينة الإسكندرية، مشيدا بحرص الوزارة على تطوير مكاتب الشهر العقاري، والتخفيف عن المواطنين ورعايتهم والاهتمام بشئونهم.

وأوضح الشريف أن ما حدث في مكاتب الشهر العقاري من تطوير وربطها ببوابة مصر الرقمية وزيادة عدد المكاتب، قضى تماما على التكدس وانتظار المواطنين أمام المكاتب لساعات طويلة، وأصبح بإمكان المواطن عمل توكيل أو توثيق أو أي إجراء خلال دقائق دون معاناة، وهذا ما يتفق مع التحول الرقمى الذي بدأت في تطبيقه الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، وجه وزير العدل دعوته للقائمين على المكتب لحسن معاملة المواطنين، مشيراً إلى أن هذا هو الدور الأساسي الذى تسعى إليه الوزارة، مؤكدا لهم ضرورة الاستمرار في المتابعة لإنجاز المعاملات المقدمة للمواطنين في أقل وقت ممكن.

كما أكد وزير العدل أن السيارات المتنقلة والتابعة لوزارة العدل ما هي إلا لدعم المكاتب التي بها كثافة كبيرة من المواطنين لتيسير الخدمة، أو الأماكن الخالية والنائية، كما أكد أن ما تم افتتاحه من مكاتب جديدة مؤخرا ومنها في مدينة الإسكندرية، سيبدأون العمل كفترة مسائية، وذلك تيسيرا على المواطنين، خاصة ممن يعملون صباحا وتمنعهم ظروف أعمالهم من التعامل مع مكاتب الشهر العقاري.

وأوضح وزير العدل، أن المواطن الذى يثبت أنه مريض بشهادة طبية حكومية، وأن حالته الصحية تمنعه من التوجه لمكتب الشهر العقاري، يتم التعامل معه فورا بالذهاب إليه في منزله، واستخلاص ما يريده من أوراق وطلبات التوثيق.