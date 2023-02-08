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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد استقرار حالة الطقس.. إعادة فتح بوغاز ميناء الإسكندرية أمام حركة الملاحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإعادة فتح البوغاز في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية ، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

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ووجه اللواء بحري نهاد شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ باستمرار متابعة الرصدات الجومائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

يذكر أن يوم الأحد الماضي، الذي سبق غلق البوغاز مباشرة كان قد شهد معدل إشغال أرصفة غير مسبوق حيث تراكت على أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة 51 سفينة بنسبة إشغال بلغت 81% ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة عقب إعادة فتح البوغاز نشاطا في حركة الملاحة بالميناء.

الاسكندرية حالة الطقس تقلبات جوية حركة الملاحة احوال الجو ميناء الإسكندرية

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