طفرة كبيرة في مجال التجميل والقضاء على الشيخوخة

حقق علماء من جامعة بوسطن الأمريكية نتائج في تجارب بحثية استغرقت أكثر من 13 سنة على الفئران في عملية عكس الشيخوخة وذلك بإستخدام تقنيات التجديد للخلايا على الفئران و استطاعوا إعادة البصر لفئران عجوز عمياء كما دفعوها لتطوير ادمغة أكثر ذكاء وشبابا وبنت انسجة عضلية وكلى اكثر صحة وشبابا ويمكن دفعها للأمام او الخلف حسب الرغبة وحسب الباحثين ان أجسامنا تحتوي على نسبة احتياطية من الشباب ويمكن تحفيزها عبر التشتت والأهم من كل ذلك ان هذه التقنية تحد من أمراض الشيخوخة مثل القلب والزهايمر.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تعليق الدكتور فواز العنيزي دكتور أمراض القلب والباطنة ؛ إن الأبحاث في السابق كانت تتناول التغير في الحمض النووي لكن هناك عوامل اخرى تسمى عوامل مساعدة "إيبيجينز" ووظيفتها ترتيب النسيج الجيني في تنشيطه او تثبيطه او تغيير أماكنه أثناء زراعته و جعلها خلايا جلدية او دماغية وهذه الدراسة اكدت ان مرض "إيبيجينز" هو الذي يؤدي لظهور علامات الشيخوخة.

أضاف فواز العنيزي خلال لقاءه عبر تطبيق زووم على قناة العربية الإخبارية ؛ أن الأبحاث تجرى على الإنسان من خلال الخلايا وليس على الإنسان بشكل مباشر والخطوة القادمة ستكون الأبحاث على القردة وليس الإنسان لوجو التشابه الجيني الكبير بين الإنسان والقرد وفي حال وجود نتائج إيجابية على القرده نتوقع حدوث النتائج الإجابيه على البشر وستكون النتائج ليست على البشرة فقط بل على خلايا الكلى والدماغ ولتقليل حدة بعض الأمراض في الجسم.