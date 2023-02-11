سوريا.. حصيلة ضحايا الزلزال تقترب من 5 آلاف

أفادت صحيفة الوطن السورية، أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في عموم سوريا ارتفعت إلى 4487 حالة وفاة وأكثر من 7 آلاف مصاب.



ومن جانبها؛ ذكرت وزارة الصحة في سوريا في تحديثها الأخير حول عدد الضحايا إن الحصيلة غير النهائية للزلزال وصلت إلى 1387 وفاة و 2326 إصابة.



بينما قالت مصادر أهلية في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة لـ"الوطن" إن عدد الضحايا وصل إلى 3100 حالة وفاة.



ونبهت المصادر إلى أن النظام التركي أرسل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة 900 جثة لسوريين قضوا تحت الأنقاض، وذلك عبر معبر باب الهوى بريف إدلب الشمالي.