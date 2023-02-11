100مليون شجرة.. محليات الإسماعيلية تشرك المواطنين في المبادرة

شهدت محافظة الإسماعيلية، قيام الأجهزة المحلية بتوزيع بعض الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وحصل صدي البلد، علي صور توضح اقبال المواطنين علي سيارات المحليات وتوزيع الأشجار علي بعض السيدات في أحد المراكز التابعة لمحافظة الاسماعيلية، وقيام أحد الاشخاص بحملها سيرا في أحد الشوارع بمدينة المستقبل.

من جانبها ، أوضحت المصادر ، أن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، كان قد شهد استلام ٢٠٠ ألف شتلة ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة والمعنية بنشر زراعة الأشجار في محافظات مصر، وفي إطار بروتوكول التعاون المُوَقع بين وزارة التنمية المحلية لتوريد ٣.٧ مليون شجرة بتكلفة ٨٥ مليون جنيه لعدد من المحافظات من بينها محافظة الإسماعيلية.

وشهد محافظ الإسماعيلية ، اصطفاف سيارات تحمل ٤٦ ألف شتلة وهي الدفعة الأولي من ٢٠٠ ألف شتلة شجرة مثمرة وخشبية نصيب محافظة الإسماعيلية ، من البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى، في لفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء الثلاثة وممثل وزارة الإنتاج الحربي ومدير جهاز التطوير والتجميل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العالم، تأتي تلك المبادرة الرئاسية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري وللأجيال القادمة، مضيفًا بأن الدولة المصرية تبرهن من خلال مبادراتها على حرصها على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بتوزيع الـ٢٠٠ ألف شجرة على جميع المراكز والمدن والأحياء والقطاعات المعنية كالتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن والطرق والنقل؛ لاستغلال كافة المساحات المتاحة في نشر ثقافة الأخضر، مشددًا على أهمية متابعة هذه المبادرة على أرض الواقع ووضع خطط توزيع تتناسب مع نوعية الأشجار (مثمرة - خشبية) والتأكيد على طرق الرى السليمة.

وتسلمت المراكز والمدن والأحياء الأعداد الخاصة بها ، وبدأت علي الفور في زراعة الأشجار ضمن نطاقها، ففي حي ثالث تم البدء في تنفيذ المبادرة بزراعة ٣٥ شجرة زيتون بطريق فيديكو ، على أن يتم استكمال الزراعة في المناطق الاخري تباعاً.

وفي حي أول تم زراعة أشجار في الجزيرة الوسطي أمام جامعة قناة السويس (القديمة)، حيث تم وضع خطة تشمل مدارس حي أول وكذلك التوعية للطلاب بأهمية الأشجار في البيئة المحيطة.

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