عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

100مليون شجرة.. محليات الإسماعيلية تشرك المواطنين في المبادرة

توزيع أشجار المبادرة
توزيع أشجار المبادرة الرئاسية علي السيدات بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، قيام الأجهزة المحلية بتوزيع بعض الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

وحصل صدي البلد، علي صور توضح اقبال المواطنين علي سيارات المحليات وتوزيع الأشجار علي بعض  السيدات في أحد المراكز التابعة لمحافظة الاسماعيلية، وقيام أحد الاشخاص بحملها سيرا في أحد الشوارع بمدينة المستقبل.

من جانبها ، أوضحت المصادر ، أن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، كان قد شهد استلام ٢٠٠ ألف شتلة ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون،  تنفيذًا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة والمعنية بنشر زراعة الأشجار في محافظات مصر، وفي إطار بروتوكول التعاون المُوَقع بين وزارة التنمية المحلية لتوريد ٣.٧ مليون شجرة بتكلفة ٨٥ مليون جنيه لعدد من المحافظات من بينها محافظة الإسماعيلية.

وشهد  محافظ الإسماعيلية ، اصطفاف سيارات تحمل ٤٦ ألف شتلة وهي الدفعة الأولي من ٢٠٠ ألف شتلة شجرة مثمرة وخشبية نصيب محافظة الإسماعيلية ، من البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى، في لفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء الثلاثة وممثل وزارة الإنتاج الحربي ومدير جهاز التطوير والتجميل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العالم، تأتي تلك المبادرة الرئاسية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري  وللأجيال القادمة، مضيفًا بأن الدولة المصرية تبرهن من خلال مبادراتها على حرصها على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بتوزيع الـ٢٠٠ ألف شجرة على جميع المراكز والمدن والأحياء والقطاعات المعنية كالتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن والطرق والنقل؛ لاستغلال كافة المساحات المتاحة في نشر ثقافة الأخضر، مشددًا على أهمية متابعة هذه المبادرة على أرض الواقع ووضع خطط توزيع تتناسب مع نوعية الأشجار (مثمرة - خشبية) والتأكيد على طرق الرى السليمة.

وتسلمت المراكز والمدن والأحياء الأعداد الخاصة بها ، وبدأت علي الفور في زراعة الأشجار ضمن نطاقها، ففي حي ثالث تم البدء في تنفيذ المبادرة بزراعة ٣٥ شجرة زيتون بطريق فيديكو ، على أن يتم استكمال الزراعة في المناطق الاخري تباعاً.

وفي حي أول تم زراعة أشجار في الجزيرة الوسطي أمام جامعة قناة السويس (القديمة)، حيث تم وضع خطة تشمل مدارس حي أول وكذلك التوعية للطلاب بأهمية الأشجار في البيئة المحيطة.

IMG-20230211-WA0015
IMG-20230211-WA0015
IMG-20230211-WA0013
IMG-20230211-WA0013
IMG-20230211-WA0014
IMG-20230211-WA0014
IMG-20230211-WA0008
IMG-20230211-WA0008
IMG-20230211-WA0009
IMG-20230211-WA0009
IMG-20230211-WA0011
IMG-20230211-WA0011
IMG-20230211-WA0012
IMG-20230211-WA0012
IMG-20230211-WA0010
IMG-20230211-WA0010
محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية القاهرة الصحراوي مدينة المستقبل الاسماعيلية المبادرة الرئاسية الرئاسية اللواء شريف بشارة المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب اليوم

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

إنجاز تاريخي لـ الأهلي بعد كأس العالم للأندية

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

موضوعات متعلقة

المؤتمر الاقتصادي|كشف حساب للحكومة بالأرقام.. ومدبولي يجيب على الأسئلة الصعبة عن المستقبل

مدبولي: صندوق النقد توقع انخفاض البطالة في مصر إلى أقل من 7%

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس.. ومدبولي: خارطة طريق المستقبل لابد أن تشمل جزأين .. والظروف الاقتصادية في مصر كانت تفرض على الحكومات تبني الحلول الشبيهة بالمسكنات

دعاء الرعد والبرق والمطر.. 20 كلمة أفضل ما قالها النبي و210 أدعية مستجابة

هذه أعظم عبادة تقربك إلى الله .. خالد الجندي ينصح بالإكثار منها

حكم صيد السلاحف البحرية وهل يجوز أكلها؟.. دار الإفتاء ترد

دار الإفتاء: ابتعد عن اكتناز المال ووضعه تحت البلاطة واستثمره في البنوك

فتاوى تشغل الأذهان | الإفتاء توضح شروط الحجاب الصحيح .. وحكم قراءة القرآن يوم الجمعة .. وكيف تفوز بالدنيا والآخرة؟

ترشيحاتنا

شاهد.. رئيسة صوت العرب السابق تكشف أصعب مواقف واجهتها أثناء عملها بالإذاعة

فيديو لـ ممرضة خاطرت بحياتها لإنقاذ الأطفال من زلزال تركيا .. شاهد

تركيا ترفض دخول اللاجئين السوريين بعد الزلزال

إنقاذ مراهق تركي ظل تحت أنقاض الزلزال أكثر من 182 ساعة.. شاهد

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

الحق اشتري قبل الزيادة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 55.. إطلالات آثارت الجدل لـ أحلام الشامسي

حلق في ودنه.. شاهد| ظهور صادم لـ عمرو دياب في إحدى الإعلانات

الهرس| مرض شديد الخطورة يصيب الناجين من الزلازل.. وهذه أعراضه

غير متوقع.. سعر مبالغ فيه لـ فستان إليسا في أخر حفلاتها

فيديو

هل تتعرض مصر لزلزال مدمر وتسونامي خلال أيام ؟.. اعرف الحقيقة

لهذا السبب.. الفنانة ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن بلا رجعة

سعر الفراخ نزل والبانيه يتراجع 35 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن

سلفة أختها خنقتها في الحمام.. جريمة بشعة تهز الشرقية.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

اﻟﻤﺰﻳﺪ