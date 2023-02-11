عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا يصلى إلى 27 ألف قتيل

تتواصل مآساة الزلزال في تركيا وسوريا، مع ارتفاع أعداد الضحايا لرقم جديد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وبحسب التقديرات الأحدث، ارتفع عدد الضحايا لأكثر من 27,000 قتيل في زلزال سوريا وتركيا.

بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المصابين وصلوا إلى 80.104 في تركيا.

وطمأن أردوغان الناس، وقال إن لدينا خبرة في مواجهة الكارثة، وسنتعافى سريعا.



وذكر الرئيس التركي، بأنه جرى تقديم مساعدات بقيمة 15 ألف ليرة لكل عائلة متضررة من الزلزال.



ولفت أردوغان إلى تركيا ستعيد الإعمار وستنجح بذلك خلال عام واحد ، معلنًا تمديد العطلة في المدارس إلى 20 فبراير.