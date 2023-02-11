دارين حداد تبرز أناقتها بالأبيض والأسود

حرصت الفنانة دارين حداد علي مشاركة متابعيها بصور جديدة في أحدث إطلالاتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تألقت دارين حداد، بإطلالة أنثوية ساحرة بالأبيض والأسود، حيث ارتدت فستان ستان اسود اللون، مع تسريحة شعر كعكة بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

شاركت دارين حداد مؤخرا في مسلسل "الضاحك الباكي"، الذي قام ببطولته عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد رزان مغربى، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

تألقت دارين حداد، في موسم رمضان بمسلسل بابلو، وشاركها البطولة عدد من النجوم أبرزهم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي.