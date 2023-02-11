شاهد| أحمد حلمي في كواليس العرض المسرحي "ميمو" بموسم الرياض

نشر الفنان أحمد حلمي، صورا من كواليس العرض المسرحي الذي يحمل اسم “ميمو” والذي يشارك به في فعاليات موسم الرياض.

وعلق أحمد حلمي، على الصور من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الأنستجرام”، وكتب: “قريباً .. ميمو .. موسم الرياض .. البوليفارد”.

يذكر أن علق الفنان أحمد حلمي علي حصوله علي جائزة صناع الترفيه الفخرية من حفل joy awards، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب أحمد حلمي في منشور له: “تكريم فخم .. استقبال ضخم .. شكرا للجمهور السعودي الحبيب وشكرا لهيئة الترفيه وجزيل الشكر والتقدير لمعالي المستشار ترك ال الشيخ علي هذا التكريم المميز”.

وسلم المستشار تركي آل الشيخ جائزة صناع الترفيه الفخرية لكل من أحمد حلمي ومنى زكي، ووجه الثنائي الشكر للمملكة العربية السعودية، وسماها حلمي جائزة الزوجية.



‎تفاصيل حفل joy awards

‎وشهدت مدينة الرياض حفل توزيع جوائز joy awards لنجوم مصر والعالم العربي، ومن المقرر أن يشهد الحفل تواجدا فنيا ورياضيا وإعلاميا كبيرا.

كان من بين الحضور محمد هنيدي، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، جمال سليمان، منة شلبي، لطيفة، محمد منير، محمد عبده، محمد فراج، نبيل شعيل، مي عمر، هبة مجدي، انجي المقدم، هاني شاكر، غادة عادل. كما يحضر كل من ديانا حداد، حسن الرداد، ظافر العابدين، نيللي كريم، نجوى كرم، عمرو يوسف، بسنت شوقي، راغب علامة، رانيا يوسف، روجينا، أشرف زكي، صابر الرباعي، رامز جلال، وغيرهم.

‎وأيضا سيد رجب، شريف سلامة، شرين رضا، ياسمين صبري، سلمى أبو ضيف، بخلاف نجوم العالم ميل جيبسون، وأميتاب باتشان، ويتنافس عدد كبير من صناع السينما والدراما والموسيقى على الجوائز ضمن فئات مختلفة.

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