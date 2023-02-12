لو مش هتقدر على سعره .. أفضل بديل بسعر أرخص لـ Galaxy S23

استطاعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية قلب موازين أسواق الهواتف الذكية العالمية منذ الإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S23، حيث تضم الهواتف إمكانات جبارة مع أفضل معالجات هواتف الأندرويد في 2023 ، مع شاشة وكاميرا فاقة الجودة .

وعلى الرغم من القدرات الكبيرة التي تتمتع بها هواتف Galaxy S23 إلا أنها تظل خيارا صعبا للغاية بالنسبة لجمهور كبير من محبي وعشاق هواتف الأندرويد الرائدة بسبب أسعارها المرتفعة، والتي تبدأ من 800 دولار أمريكي في الأسواق العالمية، وذلك للنسخة الأساسية لهاتف Galaxy S23 .

ومع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بفضل الكثيرون عن هاتف جيد وبخيار سعري مناسب، مع عدد كبير من المواصفات المميزة التي يمكنها تلبية الاحتياجات التكنولوجية، مثل الأداء القوي والبطارية الكبيرة وأيضا الشاشة والكاميرا المميزة.

ويعد هاتف سامسونج Galaxy S21 FE واحدا من أفضل هواتف سامسونج المميزة التي تم إطلاقها في الفترة الماضية، والتي تتسم بالجمع بين مواصفات الهواتف الرائدة مع أفضل خيارات سعرية للطبقة المتوسطة والشباب، حيث لا تزال ضمن هواتف سامسونج الرائدة بسعر أرخص.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy S21 FE بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus ، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S21 FE كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S21 FE بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.

ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy S21 FE على بطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي ، ونظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 13 ، واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5 .

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy S21 FE في السوق المصري من سعر يبدأ من حوالي 17 ألف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا المتجر .