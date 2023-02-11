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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قدّم أسوأ مباراة في حياته|جهاد جريشة يفتح النار على حكم لقاء الأهلي وفلامنجو

الأهلي وفلامنجو
الأهلي وفلامنجو

 أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، أن مصطفى غربال قدّم واحدة من أسوأ مبارياته من خلال إدارته لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية.

 قال جهاد جريشة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى غربال قدّم واحدة من أسوأ مبارياته ولولا تدخلات تقنية الفيديو لخرج غربال بأخطاء كارثية".

 وأضاف: "ركلة جزاء فلامنجو صحيحة وتقنية الفيديو صحّحت لغربال وأنقذته".

وعن طرد خالد عبد الفتاح قال: "قرار صحيح وكل عناصر الفرصة المحققة تحققت وبالفعل طرد اللاعب صحيح وركلة جزاء فلامنجو الثانية صحيحة".

وخسر الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وأشهر الحكم الجزائري مصطفى غربال البطاقة الحمراء في وجه خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي.

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