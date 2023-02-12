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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدوي الدخل.. هاتف يتحدى ارتفاع الأسعار مع مواصفات مميزة

هاتف ريدمي Redmi
هاتف ريدمي Redmi A1 Plus

يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية أزمة كبيرة لقطاع عريض من راغبي شراء الهواتف، خاصة محدودي الدخل، حيث أصبح من الأولويات لديهم شراء هاتف بسعر رخيص مع توفير إمكانات تكنولوجية أساسية في الأداء والكاميرا والبطارية. 

ويعد هاتف Redmi A1 Plus من ضمن فئة الهواتف الذكية ذات الأسعار المناسبة للشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقته شركة Redmi ريدمي، العلامة التجارية الفرعية لشاومي، ويقدم الهاتف مواصفات جيدة مع سعر رخيص. 

وجاء هاتف ريدمي Redmi A1 Plus بشاشة مقاومة للمياه والغبار مع معيار IPS ، قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD، بجودة عرض +HD، ودقة 1600 × 720 بكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ويقدم هاتف ريدمي Redmi A1 Plus كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة ماكرو دقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED في الخلف، مع كاميرا أمامية  دقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى ميزات Portrait  وتقنيات لضبط الصورة والسطوع.  

ويحتوي هاتف ريدمي Redmi A1 Plus ، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، كما يمكنها أن تستمر لأكثر من يومين مع منفذ للشحن من نوع micro-USB. 

ويعمل هاتف ريدمي Redmi A1 Plus بمعالج يقدم أداء جيدا من نوع Helio A22 من شركة ميديا تيك التايوانية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت، ونظام التشغيل Android 12 GO المخفف من جوجل. 

ويبدأ سعر هاتف ريدمي Redmi A1 Plus في السوق المصري من حوالي 3 آلاف و 450 جنيه مصري لأصغر نسخة، علما بأن السعر يختلف حسب المتجر والنسخة. 

 

سعر هاتف ريدمي Redmi A1 Plus في السوق المصري

 

 

 

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