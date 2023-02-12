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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفظة القرآن يروون كواليس رحلة الفوز بالمسابقة العالمية الـ 29.. فيديو

الفائزون في المسابقة
الفائزون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ 29

استضاف الإعلامي عمرو خليل، خلال حلقة اليوم من برنامج “من مصر”، المُذاع عبر فضائية “سي بي سي”، الفائزون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ 29، بحضور الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

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أكد الدكتور علي جمعة، أن القرآن الكريم نزَل في الحجاز وقُرِئ في مصر، التي ورثت قراءة القرآن حتى أصبحت التلاوة المصرية مدرسة، موضحا أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي حفظه الملايين في العالم حتى لو لم يتحدثوا اللغة العربية ولم يقرأوها.. فهو كتاب من عند الله.

 


من جانبه، قال الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم فرع الصوت الحسَن، “الدكتور علي جمعة هو من شجعني للتقدم في المسابقة”، فيما قالت الفائزة بالمركز الأول فرع الناشئة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: “أتممت حفظ القرآن الكريم في سن 6 سنوات مع والدي.. ووالدي دائم التشجيع لي لحفظ كتاب الله والإنشاد الديني”.

 

وأضاف الملقب بحاسوب القرآن الكريم والفائز بالمركز الثالث في المسابقة العالمية للقرآن الكريم: “والدي هو من انتبه لسرعة حفظي لأرقام الآيات والسور وختمت القرآن في عمر 8 سنوات”.
 

الفائزون المسابقة العالمية للقرآن الكريم الدكتور علي جمعة الاعلامي عمرو خليل القران الكريم

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