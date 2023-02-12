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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يمنح لاعبيه مكافأة بعد احتلال المركز الرابع في كأس العالم للأندية

الاهلي ضد فلامنجو
الاهلي ضد فلامنجو

قال مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأهلي يستحق التحية رغم الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وأضاف مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر: “مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرروا منح كل لاعب في الفريق 150 ألف جنيه وفقا للائحة الفريق التي تم الاتفاق عليها قبل انطلاق البطولة”.

وحصل النادي الأهلي على 2 مليون دولارـ نظير احتلاله المركز الرابع في البطولة أي ما يقرب من 60 مليون جنيه.

وقدم فريق الأهلي أداء ونتيجة قوية في أول مباراتين له في البطولة التي أقيمت على الأراضي المغربية.

ونجح الأهلي في الفوز على أوكلاند سيتي في المواجهة الأولي، ثم الفوز علي سياتل الأمريكي، قبل أن يهزم مرتين متتاليتين أمام ريال مدريد بأربعه أهداف مقابل هدف، ثم أمام فلامينجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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