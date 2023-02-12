عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. توقعات بسقوط أمطار بنسبة 40% في الإسكندرية

الأمطار تضرب الإسكندرية
الأمطار تضرب الإسكندرية

 تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد سقوط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة بنسبة حدوث 40% تقريبا على فترات متقطعة.

وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية مكبرة على مستوى الأحياء لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيىء، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتواصلة التي تشهدها الإسكندرية منذ فجر اليوم، حيث تم متابعة تمركز سيارات الصرف الصحي، والتأكد من عدم وجود أي تجمعات.

في عز المطر.. وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان فروعا جديدة للشهر العقاري

وأكد اللواء/ محمد الشريف، أنه على الرغم من تعرض الإسكندرية لأمطار غزيرة متواصلة على معظم أنحائها منذ فجر اليوم ، إلا أنه لا يوجد أي إعاقة في الحركة المرورية على مستوى المحافظة، وأن الدراسة منتظمة في جميع المدارس.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تنفيذها ضمن الاستيراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية ساهمت بشكل كبير في القدرة على التعامل مع مياه الأمطار الغزيرة، من حيث أنها  استوعبت 10 % من كميات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المناطق الداخلية، لافتا إلى أننا مستمرين في تنفيذ باقي المشروعات ضمن الاستيراتيجية.

وأشار المحافظ إلى استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مُضيفًا أن جميع الأجهزة التنفيذية  والمعنية تتابع ميدانيا جميع تداعيات النوة الحالية لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد بشكل مستمر من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية الصرف الصحى الحركة المرورية سقوط امطار الاحوال الجوية محافظ الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

جدو عن فرصة محمد شريف المهدرة ضد فلامنجو: الأهلي محتاج مهاجم

وزير الخارجية العراقي: نرفض استخدام أراضينا في الهجوم ضد أي دولة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 12-2-2023

مع عودة الطلاب للجامعات.. موعد انتهاء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

مؤسس أمازون يشعل الصراع ضد إيلون ماسك في الوصول إلى المريخ

بورشه تتبرع لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

أسباب تكيس المبايض وأعراضه

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ