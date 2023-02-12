اليوم.. توقعات بسقوط أمطار بنسبة 40% في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد سقوط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة بنسبة حدوث 40% تقريبا على فترات متقطعة.

وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية مكبرة على مستوى الأحياء لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيىء، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتواصلة التي تشهدها الإسكندرية منذ فجر اليوم، حيث تم متابعة تمركز سيارات الصرف الصحي، والتأكد من عدم وجود أي تجمعات.

وأكد اللواء/ محمد الشريف، أنه على الرغم من تعرض الإسكندرية لأمطار غزيرة متواصلة على معظم أنحائها منذ فجر اليوم ، إلا أنه لا يوجد أي إعاقة في الحركة المرورية على مستوى المحافظة، وأن الدراسة منتظمة في جميع المدارس.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تنفيذها ضمن الاستيراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية ساهمت بشكل كبير في القدرة على التعامل مع مياه الأمطار الغزيرة، من حيث أنها استوعبت 10 % من كميات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المناطق الداخلية، لافتا إلى أننا مستمرين في تنفيذ باقي المشروعات ضمن الاستيراتيجية.

وأشار المحافظ إلى استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مُضيفًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية تتابع ميدانيا جميع تداعيات النوة الحالية لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد بشكل مستمر من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.