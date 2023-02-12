استعادة الانتصارات.. القوات الروسية تتقدم ناحية بلدة هامة في لوجانسك

أعلن المسوؤل العسكري في جمهورية لوجانسك، أندريه ماروتشكو، أن القوات الروسية تتقدم بنجاح عبر خطوط الدفاع الأوكرانية بالقرب من كريمينايا، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

وقال المسؤول العسكري: ‏"فيما يتعلق بمدينة كريمينايا وضواحيها، يمكنني أن أؤكد أن جنودنا يناورون بنجاح، لقد استولوا على عدد من المواقع المفيدة، وطردوا المسلحين الأوكرانيين من مخابئهم، ببساطة عملنا الهجومي حقق نتائج إيجابية"، ولكنه ‏لم يحدد مدى تقدم القوات الروسية.‏

‏وأضاف: "لا يهم إلى أي مدى تقدموا، ما هو مهم حقا هو المواقع التي تم الاستيلاء عليها، لأن المناطق التي تم الاستيلاء عليها تشمل مرتفعات قيادية ومواقع مفيدة، مما يسمح بالسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي"‏.

‏وأشار المسؤول العسكري، إلى أن القوات الروسية بالقرب من كريمينايا لديها ما يكفي من القوى العاملة لأداء مهامها القتالية.‏