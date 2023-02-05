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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تقصف جامعة خاركيف

صدى البلد

أُصيب 5 أشخاص جراء غارات شنتها القوات الروسية على مبنى جامعة خاركيف في شرق أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

قالت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية، إن الهجوم على المبنى الجامعي أسفر عن وقوع خسائر مادية كبيرة، فضلًا عن سقوط 5 مصابين.

وقالت الصحيفة ن القوات الروسية نفذت ضربات صباح اليوم الأحد بصاروخين من طراز S-300، على المبنى.

وشهدت أوكرانيا خلال الساعات الماضية عمليّات قصف روسيّة كثيفة، حيث قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية تتجمّع في بعض المناطق وتركّز جهودها الرئيسيّة على شنّ عمليّات هجوميّة في اتّجاه كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع على الأرض أصبح أكثر صعوبة، مضيفًا: "نحن الآن مجدّدًا في مثل هذه اللحظة. لحظة يحشد فيها المحتلّ المزيد والمزيد من قوّاته لكسر دفاعنا. إنّ الوضع صعب جدًّا الآن في باخموت وفوغليدار وليمان (في الشرق) وغيرها من المناطق".
 

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