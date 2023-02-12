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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد: انتظام 70 ألف طالب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، انتظام نحو 70 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد ، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة. 

وأشار وكيل التعليم إلى جاهزية كافة المدارس لاستقبال طلابها، حيث أجرى مجموعة من الجولات الميدانية وتشكيل لجان؛ لمتابعة استعداد وجاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني وحال وجود أي مشكلات يجري تذليلها على الفور.

ولفت إلى المتابعات المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة؛ لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع مدارس المحافظة.

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وكان المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، أجرى أمس السبت، عدة جولات تفقدية لمتابعة آخر المستجدات العمل والجاهزية بالمدارس، لاستقبال الفصل الدراسى الثانى 2022_2023م، وخلال جولته بمدارس القرى التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، حيث تفقد العمل بمدرستى الشهيد عبد السلام عارف الابتدائية والإعدادية يرافقه مدير الإدارة التعليمية بالخارجة.

واطمأن على الجداول المدرسية والإشراف اليوم وخطة توزيع المهام، مشيدا بما لمسه من التعاون الجاد والمثمر من جميع العاملين في التجهيز والاستعداد لاستقبال الطلاب مع مطلع الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى ضرورة العمل على اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية وتفعيل جميع الأنشطة التربوية المختلفة والتي لها دورها في بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه.

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