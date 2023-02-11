محافظ الوادي الجديد يتفقد أحد مشروعات تطوير الحدائق والمتنزهات بـ«الخارجة»|صور

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أحد مشروعات تطوير الحدائق والمتنزهات بحي الأمل بمدينة الخارجة والمُنشأة على الطراز البيئي كمتنفس حضاري للمواطنين.

حيث أثنى المحافظ على مستوى الخدمة والتصميم الحضاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الحدائق بالأحياء والمدن والتوسع في المسطحات الخضراء التي تضفي مظهر جمالي وتوفر متنزهات لائقة للأهالي.

من ناحية اخري تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، أعمال توصيل الصرف الصحي ورصف الطرق الداخلية بمجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه المحافظ بالعمل بالتوازي للإنتهاء من الأعمال في أقرب وقت، وبدء أعمال الالاند سكيب المحيطة بكافة المباني. كما تفقد وحدة التحكم والمراقبة الرئيسية لتأمين محيط المجمع من الداخل والخارج.

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جانب من الجوله (3)

جانب من الجوله (4)

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