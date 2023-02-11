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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد أحد مشروعات تطوير الحدائق والمتنزهات بـ«الخارجة»|صور

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أحد مشروعات تطوير الحدائق والمتنزهات بحي الأمل بمدينة الخارجة والمُنشأة على الطراز البيئي كمتنفس حضاري للمواطنين.

حيث أثنى المحافظ على مستوى الخدمة والتصميم الحضاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الحدائق بالأحياء والمدن والتوسع في المسطحات الخضراء التي تضفي مظهر جمالي وتوفر متنزهات لائقة للأهالي.

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي وإنتاج حيواني بقرية عدن بباريس

من ناحية اخري تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، أعمال توصيل الصرف الصحي ورصف الطرق الداخلية بمجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه المحافظ بالعمل بالتوازي للإنتهاء من الأعمال في أقرب وقت، وبدء أعمال الالاند سكيب المحيطة بكافة المباني. كما تفقد وحدة التحكم والمراقبة الرئيسية لتأمين محيط المجمع من الداخل والخارج. 

 

جانب من الجوله (1)
جانب من الجوله (1)
جانب من الجوله (2)
جانب من الجوله (2)
جانب من الجوله (3)
جانب من الجوله (3)
جانب من الجوله (4)
جانب من الجوله (4)
جانب من الجوله (5)
جانب من الجوله (5)
جانب من الجوله (6)
جانب من الجوله (6)

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