تموين الوادي الجديد: حملات تموينية مكثفة على المحال والاسواق

تشهد محافظة الوادى الجديد، شن حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمبادرات والمعارض التى تطرح كميات من الخضروات والفاكهة والسلع والمنتجات الغذائية المختلفة، وذلك لضبط الأسعار وتوافر السلع بكميات مناسبة للمواطنين.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم تشكيل لجان مرور ومتابعة مفاجئة على الأسواق والمبادرات والمخابز، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتم تنفيذ حملة مرور على المخابز والأسواق وفرع المصرية ماركت والمبادرات بمدينة الخارجة، برئاسة المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، ومسئولي مديرية التموين ومباحث التموين، وتم تحرير بعض مخالفات لنقص وزن الخبز وتحرير محاضر للمخالفين.

وأشار إلى طرح كميات من اللحوم البلدى والأسماك بمنافذ الوحدات المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك لضبط الأسعار وخفض أسعار اللحوم والأسماك والدواجن بالأسواق المختلفة.