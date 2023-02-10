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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادى الجديد تنهي استعدادها للفصل الدراسي الثاني

رئيس الجامعه
رئيس الجامعه

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، عن الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022-2023، والذي يبدأ الأحد المقبل.

أوضح طنطاوى أن إدارة الجامعة وضعت خطة شاملة بهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة، وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية منذ اليوم الأول، بالإضافة إلى الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية على مستوى الكليات وتجهيز القاعات والمدرجات، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، تحقيقًا لسير العملية التعليمية بانتظام ونجاح.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة بصدد تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية، خلال الفصل الدراسي الثاني يأتي في مقدمتها إقامة مؤتمر شباب الباحثين منتصف فبراير الجاري بكلية التربية، والذي يُمثل فرصة للتواصل بين شباب الباحثين مع نُخبة من أساتذة الجامعة، لافتاً أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد العديد من الأنشطة الطلابية والخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة للجمهور من خلال قوافلها المتنوعة ومؤتمرات علمية بعدد من كليات الجامعة.

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من جانبه أكد الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المدن الجامعية بدأت في استقبال الطلاب مشيرًا إلى أن إجازة منتصف العام شهدت مشاركة الجامعة في عدد من اللقاءات القمية والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

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