عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حياة كريمة.. الكشف على 448 حالة ضمن قافلة طبية بقرية فلسطين في الوادي الجديد

قافله طبيه
قافله طبيه

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بـالوادي الجديد، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية فلسطين، التابعة لمركز الخارجة يومي 8 و9 فبراير 2023، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على عدد 448 حالة، خلال عمل القافلة وإحالة عدد 2 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء العمليات الخدمات المقدمة بالمجان الجراحية.

وأكد محروس، أن القافلة تضمنت عدة تخصصات طبية منها: نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.

وأضاف محروس في تصريحه أن القوافل الطبية مستمرة، ويتم تنفيذها ضمن برنامج دوري على مستوى القرى، وذلك في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة، ضمن مبادرة حياه كريمة الرئاسية بمراكز المحافظة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق النائية، وتعويض سد العجز في نقص التخصصات المختلفة.

نائب محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة المحلي بمركز بلاط.. صور

وأعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد بدء العمل بالعيادات التخصصية في وحدة بولاق الصحية التابعة لإدارة الخارجة، وذلك في تخصصات: الأطفال، والجلدية، والباطنة العامة، ونساء وتوليد، موزعة على أيام من الاثنين إلى الخميس أسبوعيا، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين، وضمن المبادرة الرئاسية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والعمل على تطوير العمل بوحدات الرعاية الأساسية.

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد وزارة الصحة حياة كريمة فلسطين مستشفيات المستشفيات مبادرة حياة كريمة الصحة برنامج الأدوية تخفيف العبء عن المواطن الباطنة العامة بادرة حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

شاهد.. رد فعل شيكابالا بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة المحلي بمركز بلاط.. صور

ترشيحاتنا

ليست بسبب الزلزال .. ظاهرة انسياخ الأرض تضرب قرى الهند وانتشار تشققات الحوائط فى المنازل

ينتظرون السجن مدى الحياة.. أرقام صادمة بحملة الهند ضد زواج الأطفال|القصة الكاملة

فضائل قضاء حوائج الناس.. 5 أمور تدفعك إلى الجنة

موعد عودة الهدوء في أسعار الدواجن والبيض .. والسر بـ دورات الإنتاج

تحرك عاجل من مجلس الأمن بشأن المساعدات إلى تركيا وسوريا

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشرة غريبة تغزو أحد ملاعب مكة المكرمة |شاهد

بعد ما ربط الوديعة.. لبناني يقتحم البنك بـ شنيور لاسترداد أمواله |فيديو

بجمبسوت جلد.. بلقيس فتحي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مايان السيد تحتفل بتخرجها من الجامعة الأمريكية مع تيام مصطفى قمر

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ