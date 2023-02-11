حياة كريمة.. الكشف على 448 حالة ضمن قافلة طبية بقرية فلسطين في الوادي الجديد

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بـالوادي الجديد، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية فلسطين، التابعة لمركز الخارجة يومي 8 و9 فبراير 2023، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على عدد 448 حالة، خلال عمل القافلة وإحالة عدد 2 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء العمليات الخدمات المقدمة بالمجان الجراحية.

وأكد محروس، أن القافلة تضمنت عدة تخصصات طبية منها: نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.

وأضاف محروس في تصريحه أن القوافل الطبية مستمرة، ويتم تنفيذها ضمن برنامج دوري على مستوى القرى، وذلك في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة، ضمن مبادرة حياه كريمة الرئاسية بمراكز المحافظة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق النائية، وتعويض سد العجز في نقص التخصصات المختلفة.

وأعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد بدء العمل بالعيادات التخصصية في وحدة بولاق الصحية التابعة لإدارة الخارجة، وذلك في تخصصات: الأطفال، والجلدية، والباطنة العامة، ونساء وتوليد، موزعة على أيام من الاثنين إلى الخميس أسبوعيا، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين، وضمن المبادرة الرئاسية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والعمل على تطوير العمل بوحدات الرعاية الأساسية.